Intervistato dal Corriere dello Sport, Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha parlato del suo ritorno al Via del Mare dopo il rientro alla Sampdoria: "All'inizio, devo essere sincero, non pensavo proprio di tornare dopo il controriscatto della Samp. Con Trinchera ci siamo sentiti più volte, mi aveva detto che c’era la possibilità di un ritorno e io sono sempre stato entusiasta di questo, ero contento di poter tornare. La speranza non l'ho mai persa, ma c'erano giorni in cui era più alta e giorni più bassa. Alla fine... il lieto fine".