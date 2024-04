Lecce, Gotti: 'Avere rammarico per uno 0-0 con la Roma è positivo. Ora passiamo ai fatti'

, tecnico del Lecce, commenta a DAZN, il pareggio senza reti contro la Roma: "Siamo soddisfatti dell'atteggiamento, abbiamo gestito la gara con grande coraggio creando tante occasioni, alcune clamorose."."Non lo sappiamo, è una intuizione con qualche connotato di felicità, il ragazzo non va in apprensione nel gestire la gara. Sarà il tempo a dirci se sarà una buona soluzione o meno".

"Avevo questa aspettativa che mi aveva fatto intuire come sarebbe stato"."Soprattutto Piccoli e Krstovic hanno cercato di trovarsi. Verrà anche la partita in cui vinci 3-0, ma non ne mancano tante""Se la squadra riesce a sostenere due attaccanti puri più Almqvist contro la Roma credo sia qualcosa di ripetibile contro ogni avversario. Se gli concedi qualcosa a fronte di ciò che hai prodotto va bene"."Sono due giocatori di spessore, hanno letture in mezzo al campo e energia che danno un grande sostegno. Stanno dimostrando grande continuità anche all'interno della partita, stasera non hanno avuto cali, sono stati particolarmente bravi"

"Me lo auguro ma è tutto da dimostrare nelle otto partite che restano, ci auguriamo di riuscire a passare dalla teoria ai fatti".