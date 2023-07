Dopo aver scelto D'Aversa come nuovo allenatore, il Lecce ha iniziato a muoversi sul mercato. Tante richieste per i gioielli di Corvino, uno dei giocatori più ricercato è il capitano Morten Hjulmand: per il classe '99 i giallorossi chiedono 15/20 milioni di euro, il danese piace a Roma, Tottenham e Borussia Dortmund ma al momento non è arrivata nessuna proposta concreta. Il Lecce però sa che le possibilità che possa andare via sono concrete, e per questo i dirigenti si stanno guardando intorno in cerca di un eventuale sostituto.



IL NOME - I giallorossi hanno individuato in Salvatore Esposito dello Spezia il profilo ideale per sostituire Hjulmand; classe 2000, è il primo nome nella lista di Corvino che ha già avuto un primo contatto con l'entourage del giocatore per capire se ci sono margini di trattativa.



LA RICHIESTA - Secondo dei tre fratelli Esposito - gli altri due sono Sebastiano e Francesco Pio dell'Inter, quest'ultimo all'Europeo Under 19 - Salvatore ha un contratto fino al 2027 con lo Spezia che lo valuta almeno 10 milioni di euro. Cifra al momento ritenuta troppo alta dal Lecce, che in attesa di offerte per Hjulmand sta valutando anche altre piste.