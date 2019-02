Sta bene ma indossa un collare e dovrà forse sottoporsi ad un intervento chirurgico il centrocampista del Lecce Manuel Scavone, coinvolto in uno scontro in campo venerdì scorso nei primi minuti di gioco contro l'Ascoli - riporta Ansa - A qualche giorno da ricovero e dalle dimissioni, Scavone oggi ha partecipato ad una conferenza stampa nello stadio di Lecce dove ha "ringraziato tutto il popolo giallorosso perché in questi giorni - ha detto - mi sono arrivati tantissimi messaggi di vicinanza ed affetto". "Ringrazio anche chi settimanalmente affronto sul campo da avversario - ha proseguito visibilmente emozionato - sono stati davvero in tanti a farsi sentire. Un ringraziamento sentito va alla famiglia del Lecce: tutta la società mi è stata vicina e questo mi ha dato una grossa forza.

Cosa dire dei miei compagni. Sicuramente non avevo bisogno di questa brutta avventura per capirlo, ma siamo un gruppo fantastico. Un ringraziamento infine, ma non per ultimo, va a tutte le persone che sono intervenute in mio soccorso".