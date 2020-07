La trasferta di Cagliari porta al Lecce, guardando il bicchiere mezzo vuoto, ma senza quel "passo in più" che avrebbe portato i tre punti per mantenere il distacco sul Genoa che ha sconfitto la Spal e quindi che ha potuto controsorpassare i salentini.Come si diceva, la nota positiva è stataRispetto alla sfida con i biancocelesti, bisogna registrare anchesia con l’ottimo posizionamento della coppia Lucioni-Paz, quasi sempre in anticipo sugli attaccanti quando sono arrivati i cross in area, sia nei movimenti mettendo in fuorigioco Simeonee limitando i pericoli delle punte.nei primi venti minuti la squadra ha sofferto troppo il dominio avversario ed i centrocampisti hanno fatto fatica ma poi quando la squadra è cresciuta, soprattutto nella ripresa,con le sue incursioni ma senza convincere pienamente. Ciò che lascia ottimismo è comunqueed anche per lunghi tratti della partita.Se il Lecce non è riuscito a tornare in Salento con il bottino pieno ègià nel primo tempo. Delude, a tal proposito,e indirizzarlo verso la vittoria dei giallorossi. Hanno mancato l’appuntamento con il gol anche Falco e Saponara che hanno sprecato delle occasioni molto limpide. Chi invece ha inciso e gli è mancato solo il gol è. Il fantasista brasiliano è stato il giocatore più pericoloso nel secondo tempo oltre che l’ispiratore della maggior parte delle occasioni leccesi ma, come si diceva, è mancata solo la freddezza sotto porta che non ha permesso di sbloccare l’incontro. All’attacco giallorosso, come si suol direche si cercherà contro una Fiorentina non in gran forma già sconfitta all’andata. Un replica di quella partita sarebbe importante in ottica punti per la salvezza e di prestazione.