Secondo quanto riportato da Football Insider, il Leeds avrebbe avviato i primi colloqui per il trasferimento di Lewis O'Brien. Il 22enne è diventato la priorità per il centrocampo dopo il trasferimento di Gallagher al Crystal Palace, ed è in scadenza con Huddersfield, motivo per cui il costo del cartellino potrebbe essere si alto ma non proibitivo. Il centrocampista nell'ultima stagione ha segnato 3 gol in 42 presenze in Championship.