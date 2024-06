AFP/Getty Images

Leganes e Valladolid promossi, Espanyol ai playoff: tutti i verdetti de LaLiga2

35 minuti fa



Il Leganes torna in Liga dopo quattro stagioni e vince LaLiga2 Hypermotion, il Mirandes di Alessio Lisci è salvo: sono questi i due verdetti dell'ultima giornata del campionato cadetto spagnolo.



Classifica

Leganes 74 (promosso in LaLiga)

Valladolid 72 (promosso in LaLiga)

Eibar 71 (ai playoff)

Espanyol 69 (ai playoff)

Gijon 65 (ai playoff)

Oviedo 64 (ai playoff)

Racing Santander 64

Levante 59

Burgos 59

Ferrol 59

Elche 59

Tenerife 54

Cartagena 51

Saragozza 50

Albacete 50

Eldense 50

Huesca 49

Mirandes 49

Amorebieta 45 (retrocesso)

Alcorcon 44 (retrocesso)

Andorra 43 (retrocesso)

Villarreal B (retrocesso)