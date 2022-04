Presto lapotrà riabbracciare. Non subito, ma entro la fine della stagione il rientro dell'esterno italiano dalla rottura del tendine d'Achille si concretizzerà. A rivelarlo al Corriere dello Sport èa luglio e che lo ha visitato nei giorni scorsi in Finlandia."Sono andati molto bene. Tutti i test hanno dato indicazioni positive: stabilità, resistenza, velocità. Ci tengo a questo proposito a ringraziare il lavoro svolto dallo staff della Roma. La collaborazione è stata eccellente. E non era scontato"."Non spetta a me stabilirlo. Ma credo proprio che lo rivedrete entro la fine di questa stagione. Adesso può cominciare ad allenarsi con la squadra per trovare la migliore condizione atletica. Magari, non giocherà da subito novanta minuti: normalmente si comincia per gradi, 10-15 minuti per partita"."Ci siamo impegnati tanto per questo. Anzi, sono convinto che possa tornare anche meglio di prima. Nel nostro percorso, che come sapete è stato lungo e accurato, abbiamo studiato ogni elemento del corpo per prevenire altri tipi di infortuni. Ad esempio, quelli di natura muscolare. Naturalmente, resteremo in contatto con la Roma per uno scambio di informazioni costante e per seguire l’evoluzione della carriera di Leonardo"Dopo un incidente così grave per un atleta, solo il giusto approccio mentale consente di recuperare al massimo. Però, non bisogna avere fretta perché la rottura del tendine d’Achille nel suo caso è stata totale, non parziale".