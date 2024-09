L'ex Nizza Bosetti: "Rabiot al Marsiglia mi fa schifo, è tutto ciò che odio del calcio di oggi"

om.fr

, calciatore dell'Imperia con un passato nel Nizza, la squadra della sua città e per la quale fa il tifo, è stato raggiunto da L'Equipe per parlare dell'arrivo di Adrien Rabiot ai rivali dell'Olympique Marsiglia:"Cosa mi ispira l'arrivo di Rabiot al Marsiglia? Mi fa schifo... Non dico che debba passare vent'anni nello stesso club, ma si deve avere un minimo di rispetto. Guarda Lucas Hernandez: è marsigliese, se ne va dal Bayern e un'ora dopo dice: "Ici c'est Paris!". Tutto questo è ridicolo. Non è che fosse all'Annecy e gli abbiano offerto il PSG. Un giocatore può sempre scegliere di firmare. Può rifiutarsi, e poteva farlo anche Rabiot. È vergognoso, è tutto ciò che odio del calcio".

"Dal punto di vista economico, sono gli altri che hanno ragione. Io non ho le qualità di Rabiot, ma sarei stato molto più ricco se non avessi avuto questa dignità. Quest'estate mi hanno contattato alcuni club rivali del Nizza e io ho detto di no, anche se ero disoccupato. Avevano tanti soldi, ma io preferisco Imperia. Almeno posso camminare a testa alta per Nizza. Non mi vedo firmare per il Cannes con il tatuaggio della Brigata Sud".- "Erano tutti all'aeroporto a cantare, che peccato... Sono contenti, hanno preso un giocatore del PSG. Attenzione, è un gran giocatore, gli farà bene. Ma se un giocatore del Marsiglia viene al Nizza, io non vado all'aeroporto...".