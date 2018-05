Stephan Lichtsteiner non sarà più un giocatore della Juventus a partire dal 30 giugno 2018. Il contratto con i bianconeri non sarà rinnovato e il terzino svizzero sta cercando una nuova avventura a parametro zero. Sfumato il Borussia Dortmund ora Lichtsteiner è a un passo dall'Arsenal.



Secondo quanto riportato da Sky Sport l'accordo con i Gunners del neo allenatore Unai Emery (che lo aveva corteggiato già ai tempi del PSG) è a un passo. La trattativa è in fase avanzata con Lichtsteiner che dovrebbe firmare un contratto di un anno fino al 30 giugno 2019.