Dopo l'anticipo di ieri, continua oggi l'undicesima giornata di Ligue 1 con sei partite: apre alle 17.30 la sfida d'alta classifica tra Lille e Bordeaux, due squadre reduci da una sconfitta ma alla ricerca dei tre punti che li proietterebbero in piena zona Champions. Alle 20 le altre gare: la sorpresa Brest, reduce da due vittorie consecutive, riceve il fanalino di coda DIjon, mentre il Lione, autore di un inizio horror con quattro sconfitte e quattro pareggi e a secco da cinque gare, cerca di tornare alla vittoria contro il pericolante Metz. L'altalenante Montpellier è ospite dell'Angers, che non vince da tre gare ma che occupa comunque le zone altissime della classifica. Così come il Reims, che battendo il Nimes in casa si porterebbe addirittura al secondo posto solitario della classifica; chiude il Nizza, che non vince da quattro partite,e cerca punti sul campo della Strasburgo.