Dopo gli anticipi di venerdì e le gare di ieri, è terminata oggi con cinque partite la: si è cominciatocon tre match, tra cui spicca la sconfitta casalinga dela secco da cinque giornate (tre pari e due ko) e allontanatosi preoccupantemente a cinque punti dall'Europa, checontro la sorpresa(segnano due volte Oudin, Zeneli, Chavarria, Congre e Laborde), in serie positiva da dieci giornate (cinque vittorie e cinque pari) che le hanno concesso di portarsi a meno due dal quarto posto. In campo anche ildel reintegrato interista Yann Karamoh, sconfitto dalin una sfida tra due squadre relativamente tranquille grazie a Pallois, e ilche impatta 1-1 contro il penultimo e disastrato(otto gare senza vittorie) in un delicato match salvezza, con le reti di Crivelli e Gradel. Alle 17 sfida tra ilreduce dalla qualificazione agli ottavi di Europa League, e ildi Rudi Garcia e Mario Balotelli, vincitore delle ultime tre gare e impegnato nella rincorsa all'Europa. Chiude in serata ilin serie positiva da tre gare che hanno concesso di uscire dalla zona rossa, che riceve al Louis II ildi Genesio, reduce dallo 0-0 contro il Barcellona in Champions e desideroso di difendere il terzo posto in classifica.