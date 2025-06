Lazio, in porta Provedel o Mandas? Sarri fa chiarezza

Getty Images

Chi sarà il portiere delladella prossima stagione? Il ritorno di Sarri ha fatto sorgere questo interrogativo nell'ambiente biancoceleste. Ed è stato lo stesso tecnico a chiarire la situazione.nella seconda parte della sorsa stagione è scivolato indietro nelle gerarchie, conche si è conquistato la titolarità e la cui conferma appariva scontata fino a poche settimane fa. Ora non è più così; anzi, visto che proprio Provedel era stato uno dei nomi indicati da Sarri, durante la sua prima gestione a Formello, come profilo ideale per il suo gioco in molti si aspettavano che potesse tornare lui a ricoprire il ruolo di primo. E per Mandas, ormai in rampa di lancio dopo le buone prestazioni e la crescita mostrata in questi due anni a Roma, si poteva prefigurare una cessione.

però. Almeno non nell'immediato. "Io penso - ha dichiarato Sarri, a margine del clinic che ha tenuto oggi a Castiglione della Pescaia - che noiPoi se qualcuno non è contento a gennaio prenderà una scelta. Però andare a prendere una decisione ore tra due ragazzi potenzialmente forti tutti e due e che lo hanno dimostrato, mi sembra prematuro".Niente posto assicurato per nessuno, quindi. Provedel e Mandas si giocheranno il posto e, salvo porposte irrinunciabili, resteranno entrambi in rosa, almeno per la prima parte di stagione, a prescindere da chi sarà il titolare.