17 gol e 16 assist in 38 partite, a 23 anni Umar Sadiq ha trovato continuità al Partizan Belgrado. Se n’è accorto anche il Lille, che non vuole farsi trovare impreparato se dovesse vendere Osimhen: nei giorni scorsi i francesi hanno fatto un primo sondaggio per l’attaccante, valutato 15 milioni di euro dal Partizan. Il club serbo l’aveva riscattato a gennaio dalla Roma per 1,8 milioni, lasciando ai giallorossi il 10% sulla futura rivendita.



MATURATO - Campione d’Italia con la Primavera di Alberto De Rossi, prima di definire il suo futuro Sadiq è concentrato per concludere la stagione con il Partizan che il 24 giugno giocherà la finale di Coppa nazionale contro il Vojvodina. Sadiq vuole continuare a segnare per dimostrare che non è più quel ragazzo inesperto visto a Bologna e Torino. Umar è maturato e pronto per una grande chiamata, che potrebbe arrivare dalla Ligue 1 ma non solo: sull’attaccante ci sono anche altri club tra i quali il Borussia Mönchengladbach. Il Lille può cambiare l’attacco, se parte Osimhen c’è l’idea Sadiq.