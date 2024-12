L'Inter su Castro per giugno: il prezzo del Bologna, la concorrenza e le orme di Lautaro

questo il mantra di Simonee della proprietà americana, il faro nella notte che guiderà. E se in quella che arriva a gennaio i nerazzurri resteranno al varco, pronti a capire se ci saranno occasioni meritevoli, è in quella che partirà invece dache i dirigenti campioni d’Italia in carica saranno ben più attivi. Servirà con ogni probabilità, servirà altrettantoviste le scontate partenze di, e servirà che siano appunto giovani e forti.

A questo identikit, per il secondo profilo, non c’è miglior risposta nel campionato italiano che quella di. Vent’anni ma già esperto e smaliziato dalla nostra Serie A, l’argentino sta scalando le gerarchie in parecchie liste delle big, a partire proprio da quella, oltre a quella della. Ilchiaramente per ora se lo gode e aspetta e si aspetta che cresca ancora, visto quel numero sui suoi documenti che recitacome anno di nascita. A gennaio non partirà, a giugno lo farà solo a fronte di una maxi offerta che si assesta, per ora,Alta sì ma non impossibile per un giocatore che pare avere le stimmate del campione. È già in Italia e, per evitare che arrivino le big estere, serve giocare d’anticipo. Un po’ come ha fatto il Bologna che, sapendo di dover vendere nel giro di mesi, lo ha fatto arrivare dalun anno fa pere gli ha fatto firmare un contratto fino al 2028.

Castro ha ormai terminato il proprioed è diventato, nonostante la tenera età, uno degli attaccanti più, non solo in termini di gol, del nostro campionato. Nellegià giocate quest'anno - dove ha stracciato la concorrenza del pur quotato, preso a peso d'oro dal Tolosa - l'argentino ha già a refertoE avrebbero potuto essere di più, basti pensare al rigore da lui fallito nell'ultima uscita dei suoi a. Ma non solo. Santiago ha dimostrato di avereanche in Champions League, è migliorato nel modo in cuibasti guardare alcuni assist in stagione, come quello per Pobega nel pareggio in casa della Juventus. Da classico centravanti argentino vecchio stampo sta già mutando in uUn processo simile a quello che ha vissuto e sta vivendo quel, capitano dell’Inter, a cui fin dai primi passi in ItaliaOra il piccolo Toro potrebbe finire a giocarci col “vecchio” Toro per chiudere del tutto l’apprendistato e diventare un’altra arma nel già variegato attacco nerazzurro. Allo Stadio Olimpico Grande Torino gli scout nerazzurri c’erano per osservarne i miglioramenti, una presa per ora morbida ma che potrebbe presto diventare più stretta.