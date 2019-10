Marcello Lippi, ex allenatore di Juve e Inter, commissario tecnico della Cina, parla a Radio Deejay: "Conte è un trascinatore, lo è sempre stato: era un esempio in allenamento e in partita. Era un leader, e io ne ho avuti un’infinità, un leader carismatico, sapeva sempre cosa dire al momento giusto. Antonio lo era con il suo atteggiamento. Una volta è successa una cosa: Antonio aveva passato la metà campo e perse la palla. Zidane rincorse l’avversario lanciato a rete e recuperò la palla salvando il gol. Conte a fine partita mi disse: 'Mister, si rende conto che squadra che siamo? Io non devo mai dribblare, deve farlo Zidane. Invece io ho dribblato e lui ha recuperato per me. Ecco perché vinciamo, per questo spirito".