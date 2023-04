In Ligue 1 va in scena la 33esima giornata di campionato. Il torneo, a scanso sembra ormai segnato, dal momento che il PSG si trova a 75 punti, a +8 sull'Olympique Marsiglia. La sfida più interessante è quella in ottica secondo posto, con L'OM (67 punti) che dovrà difendere la posizione dal Lens (66). La squadra di Tudor affronta l'Auxerre alle 20.45, mentre il Lens incontrerà, in trasferta, il Tolosa alle 21.00.



Apertissima anche la sfida in ottica salvezza. Il Nantes affronterà lo scontro diretto col Brest per la salvezza. La squadra di Kombouaré al momento è salva (32 punti), ma solo per la differenza reti, così come il Racing Strasburgo. Trema anche l'Auxerre a 33 punti. Di seguito i risultati live.