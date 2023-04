Romeo Lavia, centrocampista del Southampton, sta collezionando ottime prestazioni in Premier League quest'anno. Ovviamente, non sta passando inosservato. Il belga, secondo Football Insider, è nel mirino di Chelsea, City, Arsenal e Manchester United, ma l'ultima che si è aggiunta alla corsa è il Liverpool. Il belga ha un contratto con i Saints fino a Giugno 2027, ma i Reds sono intenzionati a fare sul serio per lui.