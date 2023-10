I rapporti tra Pietro Lo Monaco e José Mourinho non sono mai stati ottimi e anche a distanza di anni la diatriba continua. L'ex ad del Catania, nel corso della 'Palermo Football Conference' organizzata da Conference403 all'Hotel Villa D'Amato di Palermo, ha attaccato nuovamente l'attuale allenatore della Roma: "Tanti anni fa ho espresso un mio parere, tecnico, su Mourinho. Al di là della carriera che ha avuto, io dissi che per fare l'allenatore ci vogliono tante caratteristiche: una di queste è la capacità di motivare il gruppo, la capacità di assumere su di sé le responsabilità e scaricare la squadra. In questo Mourinho è un maestro".



Dissi anche che un allenatore deve esprimere capacità di lavoro in campo e in quello per me era un asino. Non era sicuramente un tecnico da portare come esempio. Poi dopo quell'Inter-Catania è successo quello che è successo.



Se mi piace di più il Mourinho allenatore o il Mourinho personaggio? Nessuno dei due, perché il personaggio è un paraculo, come paraculo è l'allenatore. Non mi piace chi vuole rimanere sempre in piedi, chi scarica".