Locatelli: "La Juventus la odi o la ami. Applausi a Thiago Motta. Dobbiamo giocare meglio, se la palla non ce l'hai mai...'

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato a Dazn al termine della gara pareggiata in rimonta per 3-3 contro il Bologna. Tante le frecciatine e i sassolini tolti dalle scarpe, anche nel ricordare l'ex allenatore Massimiliano Allegri.''Credo che sia meglio parlare della reazione perché nel primo tempo abbiamo fatto una gara inaccettabile e non possiamo giocare così. Alla fine poi la partita l’hai pareggiata, ci abbiamo creduto"."Questa stagione è stata difficile per tutti ma i fatti parlano: abbiamo vinto la Coppa Italia e siamo andati in Champions. Vincere un trofeo è stata una liberazione, alla Juve conta vincere ed è un passo importante da cui ripartire".

"Ringraziamo Allegri perché ci ha dato tanto, bisogna godere dei momenti felici che ci sono. Le voci su Allegri non ci hanno condizionato perché ne circolano troppe"."La Juve o la ami o la odi. Gli altri la odiano e la amiamo solo noi juventini"."Il prossimo anno? Bisogna essere oggettivi: dobbiamo giocare meglio, tenere più la palla. Nelle mie caratteristiche è importante avere il possesso. Non è una critica a nessuno. Così la palla non ce l'hai mai tu, poi ti arrabbi con i compagni, tra di noi

"Io sono appassionato di calcio e possiamo fare i complimenti al Bologna e al mister Thiago Motta. Voglio ricordare Mihajlović che ha messo le basi per questo Bologna”.