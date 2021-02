Ho la netta impressione che Mario Draghi sarà costretto a sfoderare tutte le sue qualità da “superman” per riuscire nell’impresa diUn poco ce la dovevamo aspettare perché, soprattutto a livello politico, mettere insieme a operare forze e personaggi ideologicamente agli antipodi tra di loro è come chiedere agli ultras di due curve avversarie di fare il tifo insieme.Già adesso, ancora prima che il nuovo Governo abbia ottenuto la fiducia dalle due Camere, i “polli” hanno cominciato a litigare e a beccarsi su temi di rilevanza relativa.E’ complicato prefigurare una scena ispirata alla concordia e alla collaborazione tra parti così distanti e litigiose. Per una verifica, comunque, non dovremo attendere più di tanto.Ciò che, invece, sta accadendo e provoca sconcerto è l’atteggiamento di coloro i quali non appartengono al mondo della politica bensì a quello della scienza e, in particolare, della medicina i quali sarebbero tenuti a dare un senso di unicità alle loro valutazioni e alle successive prese di posizioni operative. Anche qui, purtroppo,. Il clamoroso “caso” della mancata apertura degli impianti sciistici, il cui annuncio è stato dato dieci ora prima di quello che avrebbe dovuto essere il “via libera”, altro non è se non la punta dei un iceberg che, in caso di collisione può fare molto male.Un termine che ci riporta indietro di un anno esatto al tempo in cui ci si affacciava ai balconi cantando e gridando “andrà tutto bene” per esorcizzare la paura e per sentirci meno soli. Oggi l’incubo torna a mostrarci quel fantasma senza che nessuno tra gli “esorcisti” incaricati trovi le parole giuste e circostanziate per dire alla gente che cosa davvero sta accadendo e soprattuttoper un’azione che davvero serva alla salute, mentale e fisica ed economica, delle persone. Al contrario, la classe scientifica e medica destinata a dare indicazioni al ministro Speranza e quindi allo stesso Draghi si è spaccata i litiga sulla pericolosità della variante inglese esattamente come fanno i rappresentanti del nuovo e neonato Governo sulle misure da adottare per, ad esempio, disciplinare una volta per tutte le scuole.