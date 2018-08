L'allenatore del Real Madrid, Julen Lopetegui, ha parlato in conferenza stampa post-partita della sfida vinta contro la Juventus del futuro di Luka Modric, corteggiatissimo dall'Inter.



CONTATTO - "Modric è un giocatore straordinario, lo aspettiamo a braccia aperte. Ho parlato con lui dopo i Mondiali e abbiamo deciso di farlo tornare l'8, per iniziare a lavorare per vedere se può essere presente il 15 agosto nel primo grande appuntamento della stagione (la Supercoppa europea ndr.). Gli ho detto che è un giocatore a cui sono appassionato, lo adoro, e lui lo sa. Sarà felice di giocare a calcio, come già lo era, nel Real Madrid.



MERCATO - "Su Modric ha già risposto il presidente, non ho molto altro da aggiungere. Se sono tranquillo? Luka è un giocatore del Real Madrid e continuerà ad esserlo, non ho dubbi. Ci siamo divertiti e continueremo a divertirci".