Claudio Lotito, presidente della Lazio, parla del futuro di Simone Inzaghi al termine dell'evento 'Il calcio che amiamo': "Inzaghi va alla Juventus? Non lo so, questo lo vedremo...". Il numero 1 biancoceleste ha commentato così, invece, le ultime vicende di Serie B, col Tar che ha annullato lo stop ai playout, dando ragione al Foggia, pronto ad affrontare la Salernitana nei playout: "Non parlo di cose che non sono di mia competenza".