Luca Pellegrini, terzino sinistro della Roma, ora impegnato con l'Italia nel Mondiale Under 20, parla a Sky Sport in vista dei quarti di finale contro il Mali, previsti per oggi alle 18.30: "Non capita tutti i giorni di giocare un quarto di finale in un mondiale. L'emozione è forte, la stiamo vivendo in maniera serena. Siamo concentrati e pronti per giocare. Il Mali è una squadra molto fisica, dobbiamo stare attenti a questo. Giocare da mezzala una soluzione per il futuro? Per il futuro non so, non dipende da me. Mi sto trovando bene, anche grazie ai compagni e al mister che ha dedicato molto tempo per spiegarmi cosa dovessi fare. La mia prima partita in questo ruolo è stato contro il Messico. Il gruppo è fantastico, abbiamo proprio un bel gruppo. Ambizione? Alcune favorite non ci sono ma chi è arrivato fin qui non è da meno. Sarà difficilissima e intanto dobbiamo pensare al Mali".