e sebbene non sia servito a regalare i 3 punti all'Under 21 contro la Svezia è un segnale importante di comedei nostri campionati e di quello di Serie B con il suo Pisa in particolarestagionali sono un ruolino di marcia invidiabile che, non a caso ha attirato sule che lo terranno al centro del calciomercato almeno fino a gennaio.erano un segnale importante di come il passaggio dall'ottima Serie C giocata con il Palermo alla Serie B non stia pesando sulle sue spalle, anzi. Quello che mancava finora, anche se per selezioni giovanili. Altri mondi che Lucca sta iniziando a conoscere e che, dopo due partite così così contro Montenegro e Bosnia oggi l'hanno visto fare quello che gli riesce meglio: fare gol.Un gol atteso e bramato da Lucca che, non a caso, stava vivendo un momento particolare come raccontato anche dal ct Nicolato prepartita: "Le tante attenzioni non sono semplici da gestire. Dobbiamo essere responsabili nel raccontarlo" e dallo stesso Lucca nel post gara: "Mi sono sbloccato e sono felice. M​anca un po' di intesa con i compagni, ma sto cercando di integrarmi al meglio". Una pressione che Lucca dovrà essere in grado di gestire nel migliore dei modi e a cui rispondere sempre e comunque allo stesso modo: con il gol.Si perché nonostante Nicolato chieda di non caricare Lucca di troppe aspettative, chi non lo vuole nascondere è sicuramente il, oggi presente a Monza per la gara con il direttore sportivo. Il club toscano ha confermato a più riprese che i contatti con gli altri club sono quotidiani e che, come ribadito dalnei giorni scorsi: "stanno lavorando per strapparlo alla concorrenza a suon di contatti e rilanci. Il Pisa ascolta e gongola perchè ha fra le mani un diamante puro. E Lucca non si ferma più.