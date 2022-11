A NSS Magazine è stato intervistato Lorenzo Lucca, che ha ripercorso le tappe del suo approdo all'Ajax: "Sicuramente quando è arrivata la chiamata dell’Ajax non ho dubitato ad accettare e probabilmente questa cosa che sono il primo italiano che gioca nell’Ajax non l’ho ancora metabolizzata. Sono tranquillo e sereno, voglio solo cercare di lavorare bene qui e migliorarmi. Ovviamente, con tutto rispetto per dove giocavo prima, non è paragonabile all’Ajax. C’è molta più qualità qui, velocità di gioco. Tante persone in Italia dicono che gli italiani fanno fatica ad andare all’estero, ma io volevo accettare questa sfida e dimostrare a me stesso di potercela fare".