Continua a tenere banco in casa Inter la situazione di Mauro Icardi e Radja Nainggolan. La società li ha pubblicamente scaricati, ma i tifosi non sono convinti dalla possibilità di perderli, soprattutto per quanto riguarda il Ninja. L'ex Roma, infatti, non è mai stato protagonista di screzi con la tifoseria, che invoca un cambio di rotta da parte della società.



'NON TE NE ANDARE' - E oggi, a Lugano, il popolo interista ha ribadito la propria volontà inneggiando a Nainggolan. Il messaggio, chiarissimo, dei tifosi è stato: ''Ninja resta a Milano!''. La palla passa ora alla società, che dovrà valutare la situazione del belga, ancora in bilico ma difeso dal popolo dell'Inter.