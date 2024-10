Luis Enrique e la perdita della figlia: "Xana è con noi, io mi considero comunque fortunato"

AFP via Getty Images

''¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. Mi hija Xana vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos''. #LuisEnrique pic.twitter.com/rlb6pXCXnU — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 14, 2024

si apre e parla del dolore legato alla perdita della piccola, la figlia che se n'è andata ad appena 9 anni a causa di unnell'estate del 2019. Nell'ultima parte del documentario dedicato all'allenatore da Movistar+, c'è stato modo anche di affrontare questo argomento con parole profonde."Fortunato o disgraziato? Io mi considero fortunato, molto fortunato. Voi mi direte che ho perso una figlia di nove anni, ma abbiamo vissuto insieme nove anni meravigliosi, abbiamo ricordi, foto, video incredibili. Mia madre non voleva tenere foto di Xana in casa, quando sono tornato le ho chiesto perché. Xana è viva, non fisicamente, ma sul piano spirituale. Io penso che Xana ci veda ancora, parliamo di lei, ridiamo e la ricordiamo. Mi chiedo sempre come vorrei che Xana pensasse che abbiamo vissuto tutto questo".