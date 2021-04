. Il protagonista è, ex attaccante del Milan attualmente in forza al Palmeiras.. All'uscita dal centro commerciale, tuttavia, Luiz Adriano ha investito con la sua macchina un uomo in bicicletta, pur senza riportare gravi conseguenze eccetto una lieve ferita al viso. Immediata la multa del club per il mancato rispetto dei protocolli anti-Covid. Tramite Instagram, l'attaccante si è scusato: "Mi hanno raccomandato di stare in casa in quarantena,. Sono rimasto sempre con la mascherina e lontano, ma non ho potuto fare a meno di fornire assistenza alla persona che ha subito l'incidente. Tutti stanno bene. Sì, non avrei dovuto uscire di casa, ho sbagliato, lo ammetto! Viviamo tempi difficili, dobbiamo essere tutti attenti e rispettare i protocolli di sicurezza. Possiamo sempre aiutare in qualche modo e, soprattutto, riconoscere e imparare dai nostri errori".