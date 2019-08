"Fiato sospeso. Con la vicenda Dybala-Lukaku costretta a concludersi entro il 5 agosto, giorno in cui la Joya incontrerà Sarri, ovvero 72 ore prima della chiusura del mercato in Premier, l’Inter è pronta al controsorpasso". Lo scrive oggi Il Corriere della Sera a proposito di Romelu Lukaku e l'operazione che vede coinvolta la Juve... ma non solo: " Se lo scambio dell’estate non si concretizza entro lunedì, Marotta è pronto a un rilancio con il Manchester United (che sabato non convoca il belga per l’amichevole con il Milan) alzando la precedente proposta da 60 milioni a 70 più bonus. Incassato il no di Cavani («resterò a Parigi fino alla scadenza del contratto») e con una valutazione di Duvan Zapata da 60 milioni considerata eccessiva dai nerazzurri, l’ad interista aspetta lunedì per un disperato inserimento".