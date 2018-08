E’ caccia ai tanti giocatori che si stanno svincolando. Il Vicenza per esempio ha messo gli occhi su due elementi dell’Avellino: si tratta di Paghera e Moretti. La Casertana invece è pronta a tornare alla carica per Castaldo.

Nuovi direttori sportivi: alla Lucchesetorna il d.s. Obbedio (accordo biennale) dopo la breve parentesi alla Viterbese. Il Monopoli ha invece annunciato Greco (ex Reggina) al posto di Pelliccioni (andato al Cesena).



NORD - Oggi è il giorno di Tedeschi (Catania) alla Pro Vercelli. Il Cuneo chiude un tris di innesti: Bobb (Chievo, era alla Reggiana), Viotti (ex Giana) e Santacroce (ex Juve Stabia). L’Entella è interessata a Florio (Ascoli). De Lucia (ex Bari) nel mirino della Feralpisalò. Cia (Sudtirol) piace alla Giana. Ufficiale Nava (Juve Stabia) alla Pro Piacenza, che ci prova per Giacomini (PSG).



CENTRO - Maleh, svincolato dal Cesena, ha firmato per il Venezia ed è tornato al Ravenna, che tratta Ciurria (Pordenone). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Sambenedettese lavora al colpo Russotto (ex Catania) per la trequarti. Danza (Pordenone) verso il Fano. Il Rieti tessera Di Domenicantonio (Spoleto).



SUD - Otto acquisti per il Siracusa: Messina (Pro Patria), Bertolo (Potenza), i fratelli Fricano, Del Col, Orlando, Tuninetti e Ott Vale (Troina). Parigi (Atalanta, era al Francavilla) si accasa alla Paganese. La Juve Stabia tessera Aktaou (ex Ajax). Il Monopoli vuole Lupoli (Fermana). Poluzzi (Spal) verso il Potenza. Il Catanzaro insiste per Caturano (Lecce), si avvicina a Casoli (Matera) e D’Ursi (Bisceglie), rinuncia a Doumbia e chiude per Fischnaller (Alessandria), mentre Sabato va al Rende. Definito infine lo scambio Viola-Sparacello tra Reggina e Francavilla.