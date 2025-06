Parametri zero, non solo David: i migliori giocatori in scadenza al 30 giugno

Rinnovo o addio, permanenza o occasione a parametro zero per altri club. La fatidica data che segna la fine della stagione sportiva si avvicina e con essa la deadline per i contratti dei calciatori.Alcuni hanno già trovato una nuova sistemazione, comegià ufficiale aprossimo giocatore del. O, che firmerà con ildopo il Mondiale per Club con il Real Madrid. Altri hanno optato per un rinnovo di contratto formalizzato o ancora da formalizzare, come quello dicon l'Al Nassr. Altri ancora hanno scelto soluzioni ponte come contratti brevi per giocare il Mondiale per Club e poi accasarsi altrove.

Di seguito una selezione dei migliori giocatori in scadenza al 30 giugno 2025, occasioni per i club della Serie A ma non solo

Questi ultimi fanno parte degli 'indecisi', coloro che a ridosso della scadenza del contratto non hanno ancora deciso dove accasarsi per inaugurare un nuovo capitolo della loro carriera. E l'elenco è ricco di nomi anche di prestigio che fanno gola in vista di un possibile affare a zero.