Una triste notizia ha scosso il mondo Inter e, più in generale, quello del calcio italiano: è morto l'ex dirigente nerazzurro Rinaldo Ghelfi, storico uomo dei conti, nello studio del quale venivano firmati i rinnovi di contratto più importanti dell'era Massimo Moratti presidente.



AMICO, PIU' CHE TUTTO - Ghelfi sedeva sempre con il grande amico e presidente Moratti a San Siro, per le partite della sua squadra del cuore, del CdA della quale ha fatto parte per anni, fino al 2014, assumendo pure i ruoli di amministratore delegato, nel 2005, e vice presidente.