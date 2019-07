Non solo Suso. Nella caccia all'esterno a sorpresa si è presentata un'occasione inaspettata. Negli ultimi giorni, secondo il Messaggero, un intermediario (non l’agente, ndc) ha contattato la Roma offrendo nuovamente Malcom. Petrachi non avrebbe preclusioni. Il giocatore gli piace anche perché può giocare su entrambe le fasce. Il problema è che ha un ingaggio (4,7 milioni ) che non è proponibile per la Roma attuale. A 22 anni però, dopo un anno in panchina, Malcom vuole tornare protagonista. Tutto ruota attorno alla volontà di decurtarsi lo stipendio, pur di giocare.