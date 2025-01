Maldini, maglia numero 3 con dedica a Theo Hernandez: "A Theo mio degno erede! Ti voglio bene”

Un regalo gradito. Quello di Paolo Maldini, ex difensore-bandiera del Milan e dirigente rossonero, a Theo Hernandez.I due sono molto legati: Maldini l'ha scelto nel 2019, investendo 20 milioni di euro per strapparlo al Real Madrid, l'ha sempre supportato e difeso.Con il gol al Como Theo Hernandez ha proprio superato Maldini come difensore con più gol in rossonero: "Grande vittoria di squadra. Felice di arrivare a 30 gol con il Milan e fare la storia con questa maglia - aveva scritto il francese dopo il successo 2-1 al Sinigaglia -. La risposta di Maldini non si è fatta attendere: “Grande!".

#TheoHernandez mostra su Instagram la dedica di Paolo #Maldini: “A Theo mio degno erede! Ti voglio bene” pic.twitter.com/9GFiCMLXFL — Milan Zone (@theMilanZone_) January 19, 2025

Nel marzo 2022 Theo Hernandez a L'Equipe aveva parlato così di Maldini: ": "Se ho firmato per il Milan è stato in gran parte grazie a lui. Ero molto vicino a firmare per il Bayer Leverkusen, ma ha ribaltato tutto. È venuto a trovarmi in vacanza a Ibiza. Abbiamo parlato di calcio, ho sentito subito che il Milan era il posto giusto. Mi ha detto molte cose buone sul mio gioco e sui miei progressi.