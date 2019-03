Con una grande rimonta il Manchester City ha battuto 3-2 lo Swansea accedendo così alla semifinale di FA Cup. Tuttavia il gol decisivo di Aguero arrivato al 93' era in netto fuorigioco e un dispiaciuto Pep Guardiola in conferenza stampa ha detto: "In tutta Europa c'è la VAR. Qui non c'è. Non mi piace vincere in questo modo. Mi dispiace".