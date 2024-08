Manchester City-Gundogan, accordo totale: lascia il Barcellona gratis, tutti i dettagli

Getty Images

Era un’idea, un’opzione, un sogno di metà agosto, ma ora è tutto reale.. Il centrocampista, secondo quanto riportato da The Athletic,. Guardiola, dunque, si appresta a riabbracciare uno dei pilastri, nonché capitano, della formazione dei Citizens che ha trionfato nella finale di Champions League di Istanbul contro l’Inter, durante la stagione 2022/23.

Il centrocampista tedesco, per fare in modo che l'affare andasse in porto, ha deciso di rinunciare ai 2 anni che il Barcellona gli avrebbe dovuto pagare: in realtà aveva firmato fino al 2025, ma l'accordo si è rinnovato automaticamente fino al 2026 quando ha raggiunto il 60% delle presenze stagionali.. Un risparmio importante, dato i noti e complessi problemi di carattere finanziario che stanno attanagliando il club di Laporta.