L'offerta giusta per André Onana non è mai arrivata e il Manchester United, spaventato dalla richiesta dell'Inter da non meno di 50 milioni di euro, ha iniziato a cercare un'alternativa sul mercato. E ne ha trovate due: con Justin Bijlow, portiere dell'Olanda e del Feyenoord al primo posto e Kevin Trapp dell'Eintracht Francoforte come seconda opzione.