Victor Lindelöf, difensore del Manchester United, ha commentato a BT Sport la sconfitta contro la Juventus: "Abbiamo giocato contro una grande squadra, ed è stato un match tosto, ma credo che avremmo meritato comunque qualcosa di più. Nelle ultime due partite abbiamo fatto dei buoni secondi tempi e non so perché, ma dovremmo iniziare da subito a giocare come facciamo nelle seconde fasi dei match. Sappiamo che Juventus è una grande squadra, ma lo siamo anche noi quando giochiamo la palla come abbiamo fatto nella ripresa".