Manchester United, Ratcliffe attacca Onana e compagni: "Alcuni giocatori non all'altezza e strapagati"

Getty Images

Che la stagione dei Red Devils sia abbondantemente sotto le aspettative è sotto gli occhi di tutti, anche l'arrivo diin panchina al posto di Erik ten Hag non ha portato all'impulso sperato e la squadra si ritrova 14esima in Premier League, con soli 34 punti dopo 28 giornate di campionato, pur essendo ancora in corsa in Europa League (attesa per il ritorno degli ottavi di finale contro la Real Sociedad).

- In una lunga intervista concessa a BBC Sport,, patron della INEOS diventato lo scorso anno co-proprietario dello United, non va per il sottile e si scaglia contro alcuni giocatori della rosa, facendo nomi e cognomi. Nel mirino il mercato fatto nel corso degli ultimi anni dalla precedente dirigenza, che ha portato a Manchester alcuni giocatori per i quali il club sta ancora pagando:(74 milioni di euro dall'Atalanta),(oltre 50 milioni di euro dall'Inter),(oltre 70 milioni di euro dal Real Madrid),(85 milioni di euro dal Borussia Dortmund, oggi in prestito al Chelsea) e(95 milioni di euro dall'Ajax, oggi in prestito al Betis).

- Ratcliffe, a domanda sulle proteste dei tifosi per lo scarso rendimento della squadra, ha spiegato: "Se capisco la loro rabbia? Sì e simpatizzo con loro perché il Manchester United non è dove ci si aspetta che sia. Ci si aspetta che vinciamo la Premier League e che lottiamo per la Champions League e al momento non ci siamo. Ma penso che dobbiamo rimettere in ordine la casa prima di poter tornare a vincere. Questo è il processo che ci vuole. Non è un interruttore della luce. Faccio un esempio, se si guardano i giocatori che stiamo acquistando quest'estate, che non abbiamo comprato, stiamo acquistando Antony, stiamo acquistando Casemiro, stiamo acquistando Onana, stiamo acquistando Hojlund, stiamo acquistando Sancho. Sono tutte cose del passato, ma che ci piaccia o no le abbiamo ereditate e dobbiamo sistemarle. Per Sancho, che ovviamente ora gioca per il Chelsea, e paghiamo metà del suo stipendio, stiamo pagando 17 milioni di sterline per acquistarlo in estate. Quindi ci vuole tempo per allontanarci dal passato e andare verso un nuovo posto nel futuro".

- Poi, l'imprenditore si lancia una netta frecciata verso alcuni di loro. A domanda se siano all'altezza del Manchester United, Ratcliffe risponde senza indugi: ". Per plasmare una squadra di cui siamo pienamente responsabili e di cui possiamo rendere conto, ci vorrà del tempo. Abbiamo questo periodo in cui passeremo dal passato al futuro e siamo nel mezzo di quel periodo. Ci sono alcuni grandi giocatori nella squadra, come sappiamo. Il capitano è un calciatore favoloso. Abbiamo sicuramente bisogno di Bruno (Fernandes, ndr). Senza di lui sarebbe davvero dura".

