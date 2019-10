Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato a margine dell'evento Unicef Generation di Inter-Juve e del seguito della nazionale, così come riportato dalla Gazzetta dello Sport.



SU INTER-JUVE - "Se Inter-Juventus può essere già decisiva per lo scudetto? È presto, credo ci vogliano ancora una decina di giornate per capire di più".



SUL TIFO PER LA NAZIONALE - Io vorrei sempre più entusiasmo, la nazionale è della gente, di tutti gli italiani. Anni fa quando giocava la nazionale tutti la seguivano. Oggi non è più così, ma si deve tornare tutti a tifare azzurro perché la Nazionale ci rappresenta tutti”.