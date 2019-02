L’Inter sonda con attenzione il mercato italiano e guarda in casa Empoli, dove si sta mettendo in evidenza un classe ’93 che di mestiere fa il terzino destro. Parliamo di Giovanni Di Lorenzo, difensore toscano che alla sua prima stagione nella massima serie ha saputo stupire tutti, raccogliendo anche i consensi di Roberto Mancini e Lele Oriali, ieri presenti in tribuna all’Olimpico di Roma, proprio per studiarne la crescita e le qualità in ottica Nazionale.



LE PISTE - I nerazzurri si sono immediatamente attivati, anche perché nel ruolo sono scoperti. Il riscatto di Vrsaljko a fine stagione non è più idea praticabile e lo stesso dovrebbe valere per Cedric Soares. Ausilio e Marotta stanno portando avanti la pista Darmian con l’entourage del calciatore, ma contemporaneamente studiano soluzioni che potrebbero rivelarsi altrettanto valide e richiedere un impatto economico più contenuto.



CARATTERE E QUALITA' - Di Lorenzo piace per caratteristiche tattiche e tecniche. Il calciatore dell’Empoli interpreta con naturalezza sia il ruolo di terzino che quello di esterno in un centrocampo a 5. Ciò che ha convinto i nerazzurri sono state le sue prestazioni contro avversari di assoluto valore. Il ragazzo non è uno da gambe tremolanti e nonostante fosse al suo primo anno di Serie A se l’è sempre giocata alla pari contro tutti. Dimostrazione di forza e carattere, qualità che Marotta non sono passate inosservate.