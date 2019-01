Comunque andrà a finire per, la stagione disarà letteralmente da incorniciare. Record su record bruciati, a soli 22 anni, 6 gol stagionali (di cui uno in Europa League) e una titolarità trovata grazie alla fiducia datagli da Giampiero Gasperino ormai lo scorso 30 settembre e mai più persa. Nei maggiori 5 campionati europei Mancini è addirittura il più giovane difensore ad aver segnato più di 4 gol.Numeri da urlo, prestazioni convincenti, che hanno attirato su Mancini le attenzioni di numerosi top club italiani e non solo. La Roma con il direttore sportivo Monchi è sicuramente la squadra che più si è mossa con l'Atalanta per provare a trovare un accordo per anticipare una concorrenza che è sempre più spietata. Il Bayern Monaco è in forte pressing, così come Everton, Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid e soprattutto Inter e Juventus che da tempo hanno chiesto informazioni al club bergamasco.Secondo quanto appreso dain una squadra in lotta per un piazzamento europeo.La Roma è in pressing ma non è sola e questo lascia ampio margine di manovra sia al club bergamasco che all'entourage del giocatore che vuole scegliere, senza fretta, la miglior destinazione possibile per Mancini.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su