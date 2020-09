, perché l’esperimento che propone nel centrocampo dell’(1-1 contro ladopo dieci mesi senza partite) può tornare utilissimo alla nuova. Il ct schieraregista nella mediana a tre, f(dopo il Covid aveva giocato solo, due incontro ile cinque incontro lo). E il centrocampista, troppo spesso infortunato nella scorsa stagione, disputa una partita decisamente buona, sicuramente completa: ha l’intelligenza tattica per interdire; la capacità di far girare la palla nel breve in stile Jorginho; i piedi da (ex) trequartista per provare a inventare. E si butta anche in area, tanto che è lui a realizzare il gol del pareggio, benché aiutato da una deviazione. In questa partita, insomma,Tra l’altro Sensi accanto a sé aveva un altro interista, quelche sembra non smettere mai di correre. Il ragazzo sardo sta acquistando maturità e continuità, ormai si sente leader e anche stavolta è tra i migliori. Se a questi due giovani Conte potrà davvero aggiungere- ieri con loro c’era il romanista, fuori condizione - la linea di centrocampo nerazzurra sarà ben assortita edovrà preoccuparsi di trovare un posto, oppure emigrare altrove.Non sono molte altre le indicazioni positive arrivate a Mancini da questo pareggio contro la Bosnia nel debutto in, a parte la vivacità di. Poco brillante, molto deludente, preferito stranamente alla Scarpa d’oro. Maluccio gli esterni, soprattutto, che però ha l’attenuante dell’inattività prolungata. In difficoltà anche i centrali, anche perché la Bosnia ha pensato molto a difendersi e invece è riuscita a prendere un palo e a segnare un gol.: gioca per sé e per gli altri, tira e tiene palla, un po’ 9 e un po’ 10. Conferma, insomma, di essere pronto per la Juve, alla faccia dell’età. Sempre che i bianconeri riescano a prenderlo.@steagresti