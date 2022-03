Luca Vialli, Roberto Mancini e un'amicizia lunga quasi 40 anni, capace di andare oltre i confini del rettangolo verde. Compagni di squadra nella Samp dei miracoli e in Nazionale e ritrovatisi 30 anni dopo a condividere altri momenti contraddistinti dalla stessa passione, per l'azzurro e per il calcio. E così, dopo l'atroce delusione dell'eliminazione nei playoff Mondiale e in vista di un nuovo ciclo ancora nel segno della continuità rappresentata dal tecnico jesino, Vialli ha voluto dedicare un post su Instagram all'amico di una vita in vista della partita di domani contro la Turchia.



"Ti voglio più bene adesso di quanto te ne volessi a luglio. Buona fortuna per la partita di domani", recita il messaggio pubblicato sui social, a corredo della foto dell'abbraccio in occasione del primo gol dell'Italia contro l'Austria negli ottavi di finale dell'ultimo Europeo. Un piccolo passo, ma tremendamente importante, per la costruzione di un'impresa sportiva ancora ben scolpita nella mente di tutti i tifosi della Nazionale.