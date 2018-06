L'asse Fiorentina-Juventus inizia a scaldarsi. Dopo il gradimento viola per Marko Pjaca - da sempre pallino di Corvino, che provò a portarlo anche a Bologna quando il croato giocava in patria - ci sarebbe l'interessamento per Rolando Mandragora, al momento in una trattativa slegata da una - possibile - per Federico Chiesa. Il giocatore considera la maglia viola un'ottima sponda in cui approdare, ma chiederà alla società bianconera di essere ricollocato a titolo definitivo e non in prestito. Lo riporta La Nazione.