Mario Mandzukic ha scelto la maglia numero 9, che nel Milan, dopo Filippo Inzaghi, ha creato non pochi problemi a chi l'ha indossata. Dopo Superpippo si sono susseguiti Alexandre Pato, Alessadro Matri, Fernando Torres, Mattia Destro, Luiz Adriano, Lapadula, André Silva, Gonzalo Higuain e Krzysztof Piatek.



Mario Mandzukic, quindi, è il decimo dopo Inzaghi a indossare la numero 9 milanista, che non ha portato bene in termini di gol: 42 gol sono, infatti, quelli realizzati, considerando tutte le competizioni, da tutti quello che l'hanno portata dopo Inzaghi. Ora Mandzukic, che non è mai stato un finalizzatore, ma uno che ha aiutato le sue squadre con tanto, tantissimo lavoro sporco, proverà a cambiare il corso della storia.