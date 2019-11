Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo di Bergamo contro l'Atalanta: "Abbiamo fatto meglio di quanto ci aspettassimo, li abbiamo impensieriti dall'inizio alla fine. Ho poco da dire ai miei ragazzi, hanno abuto grande personalità".



SULLA CRESCITA - "Ci sono spirito e atteggiamento giusti. Chiunque va in campo fa una prestazione di livello, siamo migliorando. Non accontentiamoci, vogliamo tenere questa voglia di stupire, ma tutti passa dalle prestazioni e dall'atteggiamento".



SU SIMEONE - "Se ci accontentiamo non cresciamo. Dobbiamo essere tormentati dalla voglia di crescere, questa settimana ho fatto vedere loro molte immagini".



SULLA CHAMPIONS - "Deve interessarci relativamente. Abbiamo grandi intenzioni, ma non dobbiamo pensarci".