Presente a Pitti Uomo a Firenze, l'ex giocatore della Juventus Claudio Marchisio ha parlato così a Sky Sport: "L'Inter ha dato un segnale importante non solo al campionato ma anche a se stessa, mentre la Juve sa che deve continuare a vincere. Ha una grande rosa ma Inter e Lazio reggeranno fino alla fine. Credo che Conte sia stato l'acquisto più importante per l'Inter, ha dimostrato in Italia, all'estero e in Nazionale di essere un grandissimo allenatore. Meglio la Juve di Sarri o l'Inter di Conte? Mi piace sempre la Juve".



IBRA - "Me lo auguro per i rossoneri che devono tornare ai livelli che meritano. L'acquisto di Ibra mi ha un po' sorpreso, avrei magari puntato su un giovane visto che la stagione è partita male".