"Di Maurizio Sarri non posso sapere molto direttamente, poiché quell'anno non c'ero. Comunque non si sono trovati, anche nell’idea di gioco. Quell’anno lì è arrivato uno scudetto, che non è roba da poco. Sarri ora è alla Lazio, ha avuto qualche problema ma derivante dal fatto che il club arrivava da un ciclo lungo con Inzaghi e non è mai facile portare una cultura diversa. Sarà una di quelle partite che non puoi etichettare, è un big match da vivere nel presente. Spero che la Juve anche quest’anno riesca a portare a casa qualche trofeo: mi aspetto un po’ di più da tutti quanti, si soffre da tifoso a vedere la Juve in questa posizione. La squadra non è scarsa, i giocatori devono ritrovare un’identità che è cambiata."

Questa una dichiarazione di Claudio Marchisio a Sky Sport: